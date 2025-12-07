В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали четыре многоквартирных здания в Борисовском проезде в районе Орехово-Борисово Северное, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы используют фиброцементные панели и энергоэффективную технологию "мокрый фасад"... С ее помощью капитально отремонтировали четыре многоквартирных здания в районе Орехово-Борисово Северное по адресу: Борисовский проезд, дом 44, корпуса 1, 2, 3 и дом 46, корпус 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для каждого здания разработали индивидуальный проект для ремонта и подобрали современные отечественные материалы. Все четыре здания - это 12-этажные многоквартирные дома, построенные в 1975 году, углами они примыкают друг к другу.