В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:41 07.12.2025 (обновлено: 16:07 09.12.2025)
В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов
В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов
В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов

В Орехово-Борисове Северном капитально отремонтировали четыре здания

© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на Международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Международный деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали четыре многоквартирных здания в Борисовском проезде в районе Орехово-Борисово Северное, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы используют фиброцементные панели и энергоэффективную технологию "мокрый фасад"... С ее помощью капитально отремонтировали четыре многоквартирных здания в районе Орехово-Борисово Северное по адресу: Борисовский проезд, дом 44, корпуса 1, 2, 3 и дом 46, корпус 1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждого здания разработали индивидуальный проект для ремонта и подобрали современные отечественные материалы. Все четыре здания - это 12-этажные многоквартирные дома, построенные в 1975 году, углами они примыкают друг к другу.
Для фасадов в соответствии с их колористическими решениями выбрали цвета "неапольский желтый", "бежевый чеснок" и "сигнальный белый", добавляется в сообщении на сайте.
В районах Москвы обновлено несколько прогулочных пространств
