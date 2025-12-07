https://ria.ru/20251207/zdanie-2060862116.html
В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов
В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов - РИА Новости, 09.12.2025
В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали четыре многоквартирных здания в Борисовском проезде в районе Орехово-Борисово... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-07T15:41:00+03:00
2025-12-07T15:41:00+03:00
2025-12-09T16:07:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867522_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_5ee09ad4f3a1e3ed0887e749d76b2ede.jpg
https://ria.ru/20251207/moskva-2060853135.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867522_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c4062c924b490679777bf72e4e9334e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве в Борисовском проезде обновили фасады четырех домов
В Орехово-Борисове Северном капитально отремонтировали четыре здания
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали четыре многоквартирных здания в Борисовском проезде в районе Орехово-Борисово Северное, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы используют фиброцементные панели и энергоэффективную технологию "мокрый фасад"... С ее помощью капитально отремонтировали четыре многоквартирных здания в районе Орехово-Борисово Северное по адресу: Борисовский проезд, дом 44, корпуса 1, 2, 3 и дом 46, корпус 1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждого здания разработали индивидуальный проект для ремонта и подобрали современные отечественные материалы. Все четыре здания - это 12-этажные многоквартирные дома, построенные в 1975 году, углами они примыкают друг к другу.
Для фасадов в соответствии с их колористическими решениями выбрали цвета "неапольский желтый", "бежевый чеснок" и "сигнальный белый", добавляется в сообщении на сайте.