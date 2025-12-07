В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал.
"Взрывы в Запророжье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
