Минобороны Японии обвинило китайские истребители в опасных действиях
02:46 07.12.2025
Минобороны Японии обвинило китайские истребители в опасных действиях
Минобороны Японии обвинило китайские истребители в опасных действиях - РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны Японии обвинило китайские истребители в опасных действиях
Японское министерство обороны заявило, что истребители J-15 китайских ВМС дважды осуществили прерывистое радарное наведение на самолёты F-15 воздушных сил... РИА Новости, 07.12.2025
2025
Минобороны Японии обвинило китайские истребители в опасных действиях

Минобороны Японии: китайские истребители наводили радары на F-15 у Окинавы

ТОКИО, 7 дек - РИА Новости. Японское министерство обороны заявило, что истребители J-15 китайских ВМС дважды осуществили прерывистое радарное наведение на самолёты F-15 воздушных сил самообороны в небе над открытым морем к юго-востоку от Окинавы.
По данным ведомства, первый инцидент зарегистрирован между 16.32 и 16.35 по местному времени (10.32 и 10.35 мск), когда китайский J-15, взлетевший с авианосца "Ляонин", навёл радар на F-15, который предпринимал меры для недопущения захода в воздушное пространство.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Китай вытеснил принадлежащее Японии судно из акватории спорных островов
2 декабря, 04:14
Второй инцидент был зафиксирован между 18.37 и 19.08 (12.37 и 13.08 мск). Отмечается, что J-15 снова несколько раз навел радар на другой японский F-15 в том же районе.
"Никакого ущерба самолету или личному составу сил самообороны нанесено не было", - уточняется в документе.
Минобороны назвало такие действия опасными и выходящими за рамки, необходимые для безопасного полёта.
"Мы глубоко сожалеем, что такой инцидент имел место. Мы заявили решительный протест китайской стороне и настоятельно потребовали не допускать повторения подобного инцидента", - говорится в пресс-релизе японского МО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00
 
