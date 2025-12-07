Рейтинг@Mail.ru
Год здоровья на Ямале охватит все социальные сферы региона - РИА Новости, 07.12.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:41 07.12.2025
Год здоровья на Ямале охватит все социальные сферы региона
Год здоровья на Ямале охватит все социальные сферы региона - РИА Новости, 07.12.2025
Год здоровья на Ямале охватит все социальные сферы региона
Глава Ямала Дмитрий Артюхов представил программу Года здоровья, которая охватит все сферы жизни северян, включая здравоохранение, спорт, образование, молодежную РИА Новости, 07.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
https://ria.ru/20251207/yamal-2060454097.html
Новости
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
Год здоровья на Ямале охватит все социальные сферы региона

Артюхов: Год здоровья на Ямале охватит все сферы жизни северян

Работник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов представил программу Года здоровья, которая охватит все сферы жизни северян, включая здравоохранение, спорт, образование, молодежную политику и социальную защиту, основное внимание будет уделено улучшению качества медицинской помощи, сообщает правительство региона.
"В Год здоровья большое внимание уделим спорту, поддержке массовых мероприятий и просвещению. Но основная работа будет сосредоточена в сфере медицины. Продолжим достраивать медицинские объекты – в работе сейчас около 30 таких проектов, а также закупать современное оборудование: томографы, аппараты УЗИ… Также пересмотрим подход к профосмотрам, усилим обучение наших врачей – уже договорились об этом с ведущими центрами страны. Перечень идей для Года здоровья – тема не закрытая. Мы будем включать в него и предложения жителей, чтобы он стал по-настоящему насыщенным", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
В рамках программы Года здоровья, отмечают власти региона, в округе откроются новые медицинские учреждения. В Тарко-Сале детский медцентр объединит стационар и поликлинику, впервые на его базе появится Центр патологии речи. Участковые больницы откроются в Горках Шурышкарского района и Коротчаево. Для повышения доступности медицинской помощи в 2026 году планируется закупить три резервных компьютерных томографа и 24 единицы диагностического оборудования. Впервые в регионе будет создана сурдологическая служба, а в медучреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Губкинского откроются кабинеты профильных врачей.
Кроме того, на базе Салехардской окружной больницы начнет работу первый эндокринологический центр, а в Тарко-Сале откроется пятый центр амбулаторной онкологической помощи. В крупных больницах региона также появятся референс-центры и возможность получения электронного рецепта через новое приложение.
Год здоровья также отразится на культурной жизни округа – в 2026 году фасады городов украсят муралы на тему здоровья, на "Ямальские встречи" будут приглашены эксперты по здоровому образу жизни. Кроме того, в округе будут построены шесть новых спортивных объектов, включая центры моржевания и спорткомплексы, добавили в правительстве округа.
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"
Вчера, 21:23
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"
Вчера, 21:23
 
Ямало-Ненецкий автономный округ
Дмитрий Артюхов
 
 
