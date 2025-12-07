Год здоровья на Ямале охватит все социальные сферы региона

САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов представил программу Года здоровья, которая охватит все сферы жизни северян, включая здравоохранение, спорт, образование, молодежную политику и социальную защиту, основное внимание будет уделено улучшению качества медицинской помощи, сообщает правительство региона.

"В Год здоровья большое внимание уделим спорту, поддержке массовых мероприятий и просвещению. Но основная работа будет сосредоточена в сфере медицины. Продолжим достраивать медицинские объекты – в работе сейчас около 30 таких проектов, а также закупать современное оборудование: томографы, аппараты УЗИ… Также пересмотрим подход к профосмотрам, усилим обучение наших врачей – уже договорились об этом с ведущими центрами страны. Перечень идей для Года здоровья – тема не закрытая. Мы будем включать в него и предложения жителей, чтобы он стал по-настоящему насыщенным", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона.

В рамках программы Года здоровья, отмечают власти региона, в округе откроются новые медицинские учреждения. В Тарко-Сале детский медцентр объединит стационар и поликлинику, впервые на его базе появится Центр патологии речи. Участковые больницы откроются в Горках Шурышкарского района и Коротчаево. Для повышения доступности медицинской помощи в 2026 году планируется закупить три резервных компьютерных томографа и 24 единицы диагностического оборудования. Впервые в регионе будет создана сурдологическая служба, а в медучреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Губкинского откроются кабинеты профильных врачей.

Кроме того, на базе Салехардской окружной больницы начнет работу первый эндокринологический центр, а в Тарко-Сале откроется пятый центр амбулаторной онкологической помощи. В крупных больницах региона также появятся референс-центры и возможность получения электронного рецепта через новое приложение.