ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении ведомства.