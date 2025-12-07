https://ria.ru/20251207/voennye-2060402207.html
ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, складам горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
ВС России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, складам горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении ведомства.