Ушаков назвал переговоры Россия и США шагом в понимании позиций друг друга - РИА Новости, 07.12.2025
13:42 07.12.2025
Ушаков назвал переговоры Россия и США шагом в понимании позиций друг друга
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
мирный план сша по украине
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и США сделали шаг вперед в лучшем понимании позиций друг друга на переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Мы сделали (шаг - ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".

Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа
5 декабря, 20:02
 
