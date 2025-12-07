Рейтинг@Mail.ru
Песков: новая стратегия нацбезопасности США соответствует видению Трампа - РИА Новости, 07.12.2025
11:44 07.12.2025 (обновлено: 11:48 07.12.2025)
Песков: новая стратегия нацбезопасности США соответствует видению Трампа
Президент США Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, что позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности США в соответствии со... РИА Новости, 07.12.2025
Песков: новая стратегия нацбезопасности США соответствует видению Трампа

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, что позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности США в соответствии со своим видением, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас президент Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций. И это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию", - сказал Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину.
