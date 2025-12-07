https://ria.ru/20251207/ukraina-2060407730.html
Ушаков рассказал об изменениях, которые требуются от США из-за Украины
Ушаков рассказал об изменениях, которые требуются от США из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2025
Ушаков рассказал об изменениях, которые требуются от США из-за Украины
Некоторые вопросы по Украине требуют от США "радикальных изменений в бумагах", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:27:00+03:00
2025-12-07T13:27:00+03:00
2025-12-07T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_67f62a0b4e86c9adac967e7e0df123a5.jpg
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059394345.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_38a9d7acefdc2ee9a6256ac3960a5186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Ушаков рассказал об изменениях, которые требуются от США из-за Украины
Ушаков: ряд вопросов по Украине требует от США радикальных изменений в бумагах