Ушаков: Уиткофф и Кушнер посвятили часть свободного времени переговорам
13:36 07.12.2025 (обновлено: 13:43 07.12.2025)
Ушаков: Уиткофф и Кушнер посвятили часть свободного времени переговорам
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
юрий ушаков
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата в переговорах РФ и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«

"Они посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, какую роль в переговорах РФ и США играют Уиткофф и Кушнер.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков оценил качества Уиткоффа и Кушнера
5 декабря, 20:14
 
В миреСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
