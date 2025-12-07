В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы

По данным телеканала, восемь человек "оказались в ловушке" в автомобиле, который остановился на затопленном участке и не смог продолжить движение.

"На вызов прибыли пожарные расчёты, которые эвакуировали пассажиров в безопасное место. Осадки, прошедшие в течение дня и местами перешедшие в проливной дождь, привели к подтоплению отдельных предприятий и образованию глубоких луж в подземных переходах на окружной дороге", - уточнил телеканал.