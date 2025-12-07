Рейтинг@Mail.ru
В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы
19:47 07.12.2025
В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы
в мире
анталья (провинция)
аланья (город)
анталья (провинция)
аланья (город)
в мире, анталья (провинция), аланья (город)
В мире, Анталья (провинция), Аланья (город)
В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы

Habertürk: в Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы

© Фото : соцсетиПоследствия проливных дождей в Аланье, Турция
Последствия проливных дождей в Аланье, Турция - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия проливных дождей в Аланье, Турция
АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Сильные ливни затопили турецкий курортный район Аланья провинции Анталья, в ряде мест подземные переходы оказались заполнены водой, восемь человек были заблокированы в автомобиле, сообщил телеканал Habertürk.
По данным телеканала, восемь человек "оказались в ловушке" в автомобиле, который остановился на затопленном участке и не смог продолжить движение.
"На вызов прибыли пожарные расчёты, которые эвакуировали пассажиров в безопасное место. Осадки, прошедшие в течение дня и местами перешедшие в проливной дождь, привели к подтоплению отдельных предприятий и образованию глубоких луж в подземных переходах на окружной дороге", - уточнил телеканал.
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек
5 декабря, 11:06
 
