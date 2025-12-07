https://ria.ru/20251207/turtsiya-2060444706.html
В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы
В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы
Сильные ливни затопили турецкий курортный район Аланья провинции Анталья, в ряде мест подземные переходы оказались заполнены водой, восемь человек были... РИА Новости, 07.12.2025
Habertürk: в Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы