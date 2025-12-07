Рейтинг@Mail.ru
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"
Футбол
 
16:46 07.12.2025 (обновлено: 17:11 07.12.2025)
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"
Хасанби Биджиев покинул должность главного тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
хасанби биджиев, динамо (махачкала), российская премьер-лига (рпл), трансферы, трансферы в рпл
Футбол, Хасанби Биджиев, Динамо (Махачкала), Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы, Трансферы в РПЛ
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" (Махачкала)

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Хасанби Биджиев покинул должность главного тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В воскресенье "Динамо" на своем поле в меньшинстве проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время встречи болельщики махачкалинцев наклеили на спины буквы, составившие фразу "Биджиев, уходи", и отвернулись от поля.
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
Динамо Махачкала
0 : 1
Нижний Новгород
37‎’‎ • Хуан Боселли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Хасанби Биджиев подал в отставку после матча "Динамо" - "Нижний Новгород", - говорится в заявлении.
Биджиеву 59 лет. Он возглавлял "Динамо" с февраля 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб пробился в РПЛ и в дебютном сезоне сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. "Динамо" ушло на зимний перерыв на 13-м месте с 15 очками. Также команда продолжит участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с "Ростовом" во втором этапе четвертьфинала.
Ранее Биджиев руководил нальчикским "Спартаком" и курским "Авангардом", работал в тренерских штабах волгоградского "Ротора" и пермского "Амкара", где также занимал должность спортивного директора. Эту же должность он занимал в махачкалинском "Анжи". Кроме того, Биджиев работал техническим директором в московском "Локомотиве".
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
6 декабря, 19:05
 
ФутболХасанби БиджиевДинамо (Махачкала)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ТрансферыТрансферы в РПЛ
 
