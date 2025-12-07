Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Хасанби Биджиев покинул должность главного тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В воскресенье "Динамо" на своем поле в меньшинстве проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время встречи болельщики махачкалинцев наклеили на спины буквы, составившие фразу "Биджиев, уходи", и отвернулись от поля.
07 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
"Хасанби Биджиев подал в отставку после матча "Динамо" - "Нижний Новгород", - говорится в заявлении.
Биджиеву 59 лет. Он возглавлял "Динамо" с февраля 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб пробился в РПЛ и в дебютном сезоне сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. "Динамо" ушло на зимний перерыв на 13-м месте с 15 очками. Также команда продолжит участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с "Ростовом" во втором этапе четвертьфинала.
Ранее Биджиев руководил нальчикским "Спартаком" и курским "Авангардом", работал в тренерских штабах волгоградского "Ротора" и пермского "Амкара", где также занимал должность спортивного директора. Эту же должность он занимал в махачкалинском "Анжи". Кроме того, Биджиев работал техническим директором в московском "Локомотиве".