Пушилин сообщает о продвижении ВС России у Гришино в ДНР
Пушилин сообщает о продвижении ВС России у Гришино в ДНР - РИА Новости, 07.12.2025
Пушилин сообщает о продвижении ВС России у Гришино в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фиксируется продвижение ВС РФ в восточной части Гришино, в районе Родинского ВСУ еще пытается контратаковать. РИА Новости, 07.12.2025
