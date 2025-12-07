МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что администрация президента США Дональда Трампа должна уничтожить Евросоюз, который оштрафовал американскую соцсеть X на 120 миллионов евро, с помощью увеличения пошлин, ограничений для чиновников ЕС и прекращения признания блока.

"Весь мир открывает для себя глубоко фашистский характер ЕС ! Его ненависть к свободе выражения, разрушительный тоталитаризм, незаконный захват суверенитета, принадлежащего странам и народам! ЕС - это преступление против человечности. Администрация Трампа должна довести борьбу до конца и уничтожить ЕС на благо человечества! Утроить пошлины, запретить еврократам находиться на территории США , больше не признавать это образование, а признавать лишь суверенные государства-нации", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе , что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.