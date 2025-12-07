Рейтинг@Mail.ru
17:09 07.12.2025
Французский политик считает, что США должны уничтожить ЕС как объединение
в мире, сша, брюссель, россия, флориан филиппо, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, патриот
В мире, США, Брюссель, Россия, Флориан Филиппо, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Патриот
© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что администрация президента США Дональда Трампа должна уничтожить Евросоюз, который оштрафовал американскую соцсеть X на 120 миллионов евро, с помощью увеличения пошлин, ограничений для чиновников ЕС и прекращения признания блока.
"Весь мир открывает для себя глубоко фашистский характер ЕС! Его ненависть к свободе выражения, разрушительный тоталитаризм, незаконный захват суверенитета, принадлежащего странам и народам! ЕС - это преступление против человечности. Администрация Трампа должна довести борьбу до конца и уничтожить ЕС на благо человечества! Утроить пошлины, запретить еврократам находиться на территории США, больше не признавать это образование, а признавать лишь суверенные государства-нации", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск призвал ликвидировать ЕС
6 декабря, 15:54
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Вчера, 11:29
 
В миреСШАБрюссельРоссияФлориан ФилиппоДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияПатриот
 
 
