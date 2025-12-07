Рейтинг@Mail.ru
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ
Футбол
 
18:30 07.12.2025
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ
Московский "Локомотив" обыграл "Сочи" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
спорт, россия, алексей батраков, александр руденко, дмитрий воробьев, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), краснодар
Футбол, Спорт, Россия, Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьев, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Краснодар
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ

Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Московский "Локомотив" обыграл "Сочи" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась победой гостей со счетом 4:2. В составе "Локомотива" дубль оформил Александр Руденко (29-я, 34-я минуты), также мячи забили Алексей Батраков (7) и Дмитрий Воробьев (69, с пенальти). У "Сочи" отличились Мартин Крамарич (26) и бывший игрок железнодорожников Франсуа Камано (88).
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 16:30
Завершен
Сочи
2 : 4
Локомотив
25‎’‎ • Мартин Крамарич
(Игнасио Сааведра)
88‎’‎ • Франсуа Камано
(Михаил Игнатов)
07‎’‎ • Алексей Батраков
(Николай Комличенко)
29‎’‎ • Александр Руденко
(Николай Комличенко)
34‎’‎ • Александр Руденко
(Алексей Батраков)
68‎’‎ • Дмитрий Воробьев (П)
По данным Opta Sport, 20-летний Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ с момента старта прошлого сезона с 25 голами, опережая Мирлинда Даку (24) и Манфреда Угальде (21). Батраков стал первым игроком "Локомотива" в XXI веке, забившим больше 10 мячей в двух сезонах чемпионата подряд (14 - в прошлом, 11 - в текущем).
"Локомотив", набрав 37 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), однако "Краснодар" (37) и ЦСКА (36) еще не провели очную встречу в рамках 18-го тура. "Сочи" с 9 баллами занимает последнее, 16-е место, и находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Этот матч стал последним для обеих команд в 2025 году. После зимней паузы "Локомотив" в 19-м туре примет тольяттинский "Акрон", а "Сочи" сыграет с московским "Спартаком" дома.
