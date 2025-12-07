https://ria.ru/20251207/sport-2060437473.html
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ
Московский "Локомотив" обыграл "Сочи" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T18:30:00+03:00
2025-12-07T18:30:00+03:00
2025-12-07T18:31:00+03:00
футбол
спорт
россия
алексей батраков
александр руденко
дмитрий воробьев
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030192158_0:138:1626:1053_1920x0_80_0_0_e09fdfda24ce0fb975222255f8ea91b1.jpg
/20251207/futbol-2060424859.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030192158_0:0:1626:1221_1920x0_80_0_0_e824640251be5bea72059fe15247b84f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, алексей батраков, александр руденко, дмитрий воробьев, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), краснодар
Футбол, Спорт, Россия, Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьев, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Краснодар
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в матче РПЛ
Дубль Руденко помог "Локомотиву" победить "Сочи" в чемпионате России по футболу