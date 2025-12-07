https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060402333.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра" - РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 480 боевиков ВСУ, четыре бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра"
ВСУ потеряли до 480 боевиков и 4 бронемашины в зоне действий "Центра" за сутки