Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра" - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 07.12.2025 (обновлено: 14:44 07.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра" - РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 480 боевиков ВСУ, четыре бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий бойцов "Центра"

ВСУ потеряли до 480 боевиков и 4 бронемашины в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета по позициям ВСУ
Работа артиллерийского расчета по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 480 боевиков ВСУ, четыре бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
