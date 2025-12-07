Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 07.12.2025
12:26 07.12.2025 (обновлено: 14:44 07.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новые Вирки, Андреевка, Новая Сечь и Искрисковщина Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица и Вильча Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Заголовок открываемого материала