Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:26:00+03:00
2025-12-07T12:26:00+03:00
2025-12-07T14:44:00+03:00
россия
сумская область
