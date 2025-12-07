Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска боевикам ВСУ

"В населенных пунктах Ковшаровка и Купянск-Узловой противник осуществляет достаточно активное перемещение на технике в основном в ночное время суток. Прижатые к левому берегу реки Оскол, они пытаются выйти из оперативного окружения малыми группами. Активно устраиваем засады на маршрутах их перемещения, уничтожаем технику и пехоту противника", - рассказал РИА Новости "Контора".