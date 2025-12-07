Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска боевикам ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 07.12.2025
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска боевикам ВСУ
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска боевикам ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска боевикам ВСУ
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска боевикам ВСУ

РИА Новости: российские дроны не дают ВСУ выйти из окружения под Купянском

Пункт воздушного наблюдения отряда "Барс-16" на Северском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Барс-16 на Северском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения отряда "Барс-16" на Северском направлении СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 дек – РИА Новости. Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
Видео поражения транспорта ВСУ, пехоты, ретрансляторов и позиций есть в распоряжении РИА Новости.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
"В населенных пунктах Ковшаровка и Купянск-Узловой противник осуществляет достаточно активное перемещение на технике в основном в ночное время суток. Прижатые к левому берегу реки Оскол, они пытаются выйти из оперативного окружения малыми группами. Активно устраиваем засады на маршрутах их перемещения, уничтожаем технику и пехоту противника", - рассказал РИА Новости "Контора".
В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Лента новостей
