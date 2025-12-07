https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya--2060400924.html
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.12.2025
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 07.12.2025
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
