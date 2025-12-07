Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 07.12.2025 (обновлено: 14:45 07.12.2025)
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 07.12.2025
ВСУ потеряли более 205 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Гай и Андреевка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
