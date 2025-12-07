Рейтинг@Mail.ru
Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/sotsset-2060373836.html
Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК
Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК - РИА Новости, 07.12.2025
Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК
Соцсеть Х удалила за нарушение рекламный аккаунт Еврокомиссии после получения от нее штрафа на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T04:21:00+03:00
2025-12-07T04:21:00+03:00
в мире
брюссель
россия
еврокомиссия
tiktok
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251205/iks-2060207458.html
https://ria.ru/20251206/mask-2060245388.html
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, россия, еврокомиссия, tiktok, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, Еврокомиссия, TikTok, Евросоюз
Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК

Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК после получения от нее штрафа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соцсеть Х удалила за нарушение рекламный аккаунт Еврокомиссии после получения от нее штрафа на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах, сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Рубио назвал штраф ЕК в отношении X "атакой на народ США"
5 декабря, 19:53
Бир на своей странице в соцсети Х сделал репост сообщения Еврокомиссии, которое сопровождается видео с соответствующим заявлением Ренье.
«
"Ирония вашего заявления заключается в следующем: вы вошли в свой спящий рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью в нашем (инструменте - ред.) Ad Composer – чтобы опубликовать ссылку, вводящую пользователей в заблуждение о том, что это видео, и искусственного увеличения ее охвата… Ваш рекламный аккаунт был закрыт", - написал Бир.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
Вчера, 03:09
 
В миреБрюссельРоссияЕврокомиссияTikTokЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала