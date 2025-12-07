Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт ЕК

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соцсеть Х удалила за нарушение рекламный аккаунт Еврокомиссии после получения от нее штрафа на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах, Соцсеть Х удалила за нарушение рекламный аккаунт Еврокомиссии после получения от нее штрафа на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах, сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе , что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

Бир на своей странице в соцсети Х сделал репост сообщения Еврокомиссии, которое сопровождается видео с соответствующим заявлением Ренье.

« "Ирония вашего заявления заключается в следующем: вы вошли в свой спящий рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью в нашем (инструменте - ред.) Ad Composer – чтобы опубликовать ссылку, вводящую пользователей в заблуждение о том, что это видео, и искусственного увеличения ее охвата… Ваш рекламный аккаунт был закрыт", - написал Бир.

В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.