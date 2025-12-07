Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на заседании в Брюсселе

БРАТИСЛАВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что отвергнет миграционный пакт Европейского союза, рассмотрение которого запланировано в понедельник в Брюсселе.

"Еду в Брюссель защищать независимость Словакии , отвергаю абсурдный Пакт о миграции и убежище", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье.

Он добавил, что Словакия отвергает нелегальную миграцию и не позволит диктовать себе, кого на своей территории следует принимать.

"Мы не хотим людей, о которых ничего не знаем и которые не уважают наши ценности", - заключил Шутай-Эшток.

Шутай-Эшток в понедельник примет участие в заседании глав МВД Европейского союза в Брюсселе.