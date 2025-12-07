https://ria.ru/20251207/slovakiya-2060462456.html
Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на заседании в Брюсселе
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что отвергнет миграционный пакт Европейского союза, рассмотрение которого запланировано в понедельник в Брюсселе. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
брюссель
россия
словакия
евросоюз



В мире, Брюссель, Россия, Словакия, Евросоюз
БРАТИСЛАВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что отвергнет миграционный пакт Европейского союза, рассмотрение которого запланировано в понедельник в Брюсселе.
"Еду в Брюссель
защищать независимость Словакии
, отвергаю абсурдный Пакт о миграции и убежище", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская) в воскресенье.
Он добавил, что Словакия отвергает нелегальную миграцию и не позволит диктовать себе, кого на своей территории следует принимать.
"Мы не хотим людей, о которых ничего не знаем и которые не уважают наши ценности", - заключил Шутай-Эшток.
Шутай-Эшток в понедельник примет участие в заседании глав МВД Европейского союза в Брюсселе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.