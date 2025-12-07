Рейтинг@Mail.ru
Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на заседании в Брюсселе - РИА Новости, 07.12.2025
23:09 07.12.2025
Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на заседании в Брюсселе
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что отвергнет миграционный пакт Европейского союза, рассмотрение которого запланировано в понедельник в Брюсселе. РИА Новости, 07.12.2025
в мире, брюссель, россия, словакия, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, Словакия, Евросоюз
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что отвергнет миграционный пакт Европейского союза, рассмотрение которого запланировано в понедельник в Брюсселе.
"Еду в Брюссель защищать независимость Словакии, отвергаю абсурдный Пакт о миграции и убежище", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Лидер Словакии заявил, что отправка денег на Украину лишь продлит конфликт
6 декабря, 18:34
Он добавил, что Словакия отвергает нелегальную миграцию и не позволит диктовать себе, кого на своей территории следует принимать.
"Мы не хотим людей, о которых ничего не знаем и которые не уважают наши ценности", - заключил Шутай-Эшток.
Шутай-Эшток в понедельник примет участие в заседании глав МВД Европейского союза в Брюсселе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
4 декабря, 23:19
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
