Венгры прививались "Спутником" из-за махинаций Запада, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Венгрия закупила российскую вакцину "Спутник" против COVID-19 и смогла спасти сотни тысяч жизней, в то время как западных вакцин в Европе не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.