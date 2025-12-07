Рейтинг@Mail.ru
Венгры прививались "Спутником" из-за махинаций Запада, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.12.2025
21:54 07.12.2025
Венгры прививались "Спутником" из-за махинаций Запада, заявил Сийярто
Венгры прививались "Спутником" из-за махинаций Запада, заявил Сийярто
в мире
венгрия
россия
европа
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
альберт бурла
еврокомиссия
в мире, венгрия, россия, европа, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, альберт бурла, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Альберт Бурла, Еврокомиссия
БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Венгрия закупила российскую вакцину "Спутник" против COVID-19 и смогла спасти сотни тысяч жизней, в то время как западных вакцин в Европе не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сотни тысяч людей (в Венгрии - ред.) были вакцинированы вакциной "Спутник". Вакцины с Запада тогда не пришли, потому что фон дер Ляйен заказывала их как-то по смс, и они не пришли. И давайте вспомним, как все были в панике, что вакцины не будет, что система здравоохранения рухнет, что люди умрут, что мы точно не знаем, что это такое, но вакцина с Запада не пришла", - сказал Сийярто в эфире, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ЕС выбрал провальную тактику на Украине, заявил Сийярто
4 декабря, 17:17
По его словам, после того, как Венгрия договорилась с Россией о закупке "Спутника", венгры были вакцинированы быстрее всех в Европе, затем Венгрия первой смогла "открыться и обеспечить людям безопасность".
Министр подчеркнул, что гордится тем, что участвовал в заключении этого соглашения.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у НАТО на содержание армии
3 декабря, 19:42
 
