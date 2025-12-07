Семин дал совет Сафонову после первого в сезоне матча за "ПСЖ"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что российскому голкиперу Матвею Сафонову нет смысла искать новый клуб, подчеркнув его хорошую игру и статус "Пари Сен-Жермен" как одной из лучших команд мира.
В субботу "ПСЖ" разгромил дома "Ренн" (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье пропускал матч из-за травмы. Место в воротах занял Сафонов, который впервые в текущем сезоне сыграл за парижан. Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.
06 декабря 2025 • начало в 23:05
Завершен
28’ • Хвича Кварацхелия
39’ • Senny Mayulu
(Жуан Невеш)
67’ • Хвича Кварацхелия
(Senny Mayulu)
88’ • Ibrahim Mbaye
(Quentin Ndjantou)
90’ • Гонсалу Рамуш
"В каждой команде есть хорошие вратари, и Матвей - один из них. Нужно просто выдержать конкуренцию. Вчерашний матч стал для него тестом: он хорошо сыграл, команда победила, а дальше жизнь покажет. Постоянства в спорте, как и в футболе, не бывает: сегодня лучшим является один, завтра - другой. Как вы думаете, если вы играете в лучшей команде мира, зачем искать другую?" - сказал Семин.
Сафонову 26 лет, в дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. В составе "ПСЖ" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.
