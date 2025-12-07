Семин дал совет Сафонову после первого в сезоне матча за "ПСЖ"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что российскому голкиперу Матвею Сафонову нет смысла искать новый клуб, подчеркнув его хорошую игру и статус "Пари Сен-Жермен" как одной из лучших команд мира.