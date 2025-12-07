Рейтинг@Mail.ru
Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота "ПСЖ" и удивил
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:00 07.12.2025
Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота "ПСЖ" и удивил
Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота "ПСЖ" и удивил - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота "ПСЖ" и удивил
"Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым разгромил "Ренн" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт делится... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
илья забарный
джанлуиджи доннарумма
луис энрике
спорт
ренн
чемпионат франции по футболу (лига 1)
пари сен-жермен (псж)
Иван Орехов
Иван Орехов
илья забарный, джанлуиджи доннарумма, луис энрике, спорт, ренн, чемпионат франции по футболу (лига 1), пари сен-жермен (псж), матвей сафонов
Футбол, Илья Забарный, Джанлуиджи Доннарумма, Луис Энрике, Спорт, Ренн, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Матвей Сафонов, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота "ПСЖ" и удивил

Сафонов записал видеообращение к болельщикам после победы "ПСЖ" над "Ренном"

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Иван Орехов
Иван Орехов
"Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым разгромил "Ренн" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт делится впечатлениями от возвращения в состав ведущего европейского клуба первого номера сборной России, который сегодня не просто отстоял на ноль, но еще и заявил о себе как о полноценном игроке основы.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
06 декабря 2025 • начало в 23:05
Завершен
ПСЖ
5 : 0
Ренн
28‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Люка Эрнандес)
39‎’‎ • Senny Mayulu
(Жуан Невеш)
67‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Senny Mayulu)
88‎’‎ • Ibrahim Mbaye
(Quentin Ndjantou)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Усман Дембеле)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Конец теневого "бана"

Прошлый сезон стал для Матвея успешным в плане трофеев: золото чемпионата Франции, национальные Кубок и Суперкубок, победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА плюс досадное серебро клубного чемпионата мира в США. Сафонов хоть и был вторым номером, но все же отыграл 17 матчей, в которых семь раз отстоял на ноль и пропустил 13 мячей. К счастью, фееривший в воротах Джанлуиджи Доннарумма разругался с парижанами из-за контракта и покинул лучший клуб Европы — казалось бы, вот он шанс.
Вот только до сегодняшнего вечера Сафонов ни разу не сыграл в новом сезоне-2025/26. Ни разу! Пришедший летом француз Люка Шевалье даже близко не выступал так, как ДжиДжи, однако ни результативные ошибки, ни критика фанатов не могли изменить решение Луиса Энрике по голкиперу основы.
«
"Он (Шевалье) не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Когда дадут шанс Матвею, хочется, чтобы ему дали две-три игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго. Думаю, в "ПСЖ" есть опасения (что Сафонов вытеснит Шевалье), потому что он стоит 40 миллионов".
Валерий Карпин и Виталий Кафанов
Виталий Кафанов
Тренер вратарей сборной России по футболу
Люка Шевалье и Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота
28 ноября, 00:55
Впрочем, вмешалась травма Шевалье, получившего травму голеностопа, — на матч Лиги 1 против "Ренна" Матвей впервые за полгода вышел в старте и должен был показать все лучшее, что есть в его вратарском арсенале... Кстати, в заявку из-за болезни не попал украинец Илья Забарный, с чьей игрой в основе связывали "опалу" россиянина. Интересно, совпадение ли это?

Камбек удался!

Уже на первой минуте "ПСЖ" мог пропустить, однако Пшемыслав Франковски ударил по дуге чуть выше ворот. Сафонов ситуацию контролировал, не испытывал никакого мадража… А на 28-й минуте сотворил шикарный сейв! Эстебан Леполь нанес удар издали в угол, мяч несколько раз поменял траекторию в полете, но Матвей вытянулся и выручил. Попадание в штангу добавило искр эпизоду, как добавила огня и радость Сафонова после классного спасения.
Сразу после этого сейва Хвича Кварацхелия открыл счет. А затем Матвей уверенно сыграл на выходе после подачи углового и снова спас "ПСЖ" после удара с линии штрафной. Потрясающий (для Парижа) первый тайм, в котором вратарь сборной России был если не лучшим, то одним из лучших на поле, а полевые игроки порадовали двумя голами (на 39-й минуте удвоил преимущество Сенни Меюлю).
Во втором тайме Сафонов получил заслуженный отдых. Вообще никакой работы. А "ПСЖ" просто уничтожил гостей, забив еще три: дубль оформил Кварацхелия, а в концовке Ибраим Мбайе и Гонсалу Рамуш добили игравшего с 74-й минуты в меньшинстве "Ренн". Чемпионы, набрав 33 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и продолжают преследование "Ланса" (34). А Матвей, похоже, усаживает Шевалье на скамейку.
Матвей Сафонов с футболистами ПСЖ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Матвей Сафонов с футболистами "ПСЖ"

Что дальше для Сафонова?

Уже в ночи воодушевленный голкипер записал видеообращение к болельщикам:
«
"Всем привет! Ну что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Всех поздравляю, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше. Всех с победой".
В среду парижане сыграют в Испании против "Атлетика" из Бильбао в Лиге чемпионов, и велика вероятность, что Сафонов снова займет место в воротах. Работы у Матвея будет побольше, а вместе с ней будет больше возможностей проявить себя. И доказать тренерскому штабу: второй номер заслужил повышение.

После субботнего матча главного тренера "ПСЖ" спросили по поводу связи между попаданием россиянина в стартовый состав и отсутствием украинца Забарного. Энрике отреагировал эмоционально:
"Невероятно! Каждый раз, когда вы задаете вопрос, это делается для создания проблемы. Он болен. Все просто: он болел последние два дня. Никаких скандалов!" (Le Parisien)

Эпизод матча Арсенала против Баварии в ЛЧ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле
Футбол
 
