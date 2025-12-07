https://ria.ru/20251207/rossija-2060421969.html
Россия и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования
КАИР, 7 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Россия и Египет подписали в воскресенье в Каире два соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялась в ходе форума федерации ректоров российских и арабских университетов, открывшегося в воскресенье в Хелуанском университете в египетской столице.
Со стороны России
соглашения подписал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский
, со стороны Египта
- замминистра высшего образования Хусам Усман.
В разговоре с РИА Новости Могилевский отметил, что одно из подписанных соглашений представляет собой меморандум о взаимопонимании по созданию филиалов российских университетов в Египте.
«
"В этом меморандуме Россия и Египет подтверждают намерение создавать новые филиалы, в частности на базе Политехнического университета Борг-эль-Араб (в Александрии - ред.), с целью подготовки кадров, в первую очередь, по инженерным специальностям, для их дальнейшего привлечения к работе на атомной электростанции Эль-Дабаа", - рассказал Могилевский.