Рейтинг@Mail.ru
Россия и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/rossija-2060421969.html
Россия и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования
Россия и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования - РИА Новости, 07.12.2025
Россия и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования
Россия и Египет подписали в воскресенье в Каире два соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:52:00+03:00
2025-12-07T15:52:00+03:00
в мире
египет
россия
александрия
константин могилевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_212:444:3063:2048_1920x0_80_0_0_7b9708a268c8156c6eb9eb71f440a723.jpg
https://ria.ru/20250420/shkola-2012405331.html
египет
россия
александрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_2b31bbcf2a5da5ae5d626f2833ff6145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, россия, александрия, константин могилевский
В мире, Египет, Россия, Александрия, Константин Могилевский
Россия и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования

РИА Новости: РФ и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги России и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 7 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Россия и Египет подписали в воскресенье в Каире два соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялась в ходе форума федерации ректоров российских и арабских университетов, открывшегося в воскресенье в Хелуанском университете в египетской столице.
Со стороны России соглашения подписал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, со стороны Египта - замминистра высшего образования Хусам Усман.
В разговоре с РИА Новости Могилевский отметил, что одно из подписанных соглашений представляет собой меморандум о взаимопонимании по созданию филиалов российских университетов в Египте.
«

"В этом меморандуме Россия и Египет подтверждают намерение создавать новые филиалы, в частности на базе Политехнического университета Борг-эль-Араб (в Александрии - ред.), с целью подготовки кадров, в первую очередь, по инженерным специальностям, для их дальнейшего привлечения к работе на атомной электростанции Эль-Дабаа", - рассказал Могилевский.

Школа русского театра открылась в Каире, Египет. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В Каире открыли "Школу русского театра"
20 апреля, 18:08
 
В миреЕгипетРоссияАлександрияКонстантин Могилевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала