После освобождения Ровного ВСУ не будут контратаковать, заявил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 07.12.2025
После освобождения Ровного ВСУ не будут контратаковать, заявил Пушилин
После освобождения Ровного ВСУ не будут контратаковать, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.12.2025
После освобождения Ровного ВСУ не будут контратаковать, заявил Пушилин
Освобождение села Ровное является значимым, теперь противник даже не допустит мысли о контратаках, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красноармейск
донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
После освобождения Ровного ВСУ не будут контратаковать, заявил Пушилин

Пушилин: после освобождения Ровного противник не допустит мысли о контратаках

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Освобождение села Ровное является значимым, теперь противник даже не допустит мысли о контратаках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Центр" освободили Ровное.
"Освобожден еще важный населенный пункт Ровное, это тоже за эту неделю, после освобождения Красноармейска, что тоже является значимым для того, чтобы уже не допускать даже мысли у противника о том, что они могут там контратаковать, на что-то претендовать," - сказал Пушилин в своем канале в Max.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Пушилин рассказал о боях на Добропольском выступе
Вчера, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
