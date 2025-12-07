https://ria.ru/20251207/pushilin-2060453783.html
После освобождения Ровного ВСУ не будут контратаковать, заявил Пушилин
Освобождение села Ровное является значимым, теперь противник даже не допустит мысли о контратаках, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
