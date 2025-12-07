Россияне стали чаще выбирать отечественное игристое вино

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России достигла в этом году 72 процентов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72 процентов, прибавив за год примерно пять процентных пунктов за счет роста производства и замещения импорта", — рассказали в организации.

Там же добавили, что за январь-октябрь отечественные производители выпустили 146 миллионов литров игристого — на 8,6 процента больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества, в этом году в рознице появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.