Россияне стали чаще выбирать отечественное игристое вино
Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России достигла в этом году 72 процентов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T06:40:00+03:00
2025-12-07T06:40:00+03:00
2025-12-07T06:53:00+03:00
россия
роскачество
игристое вино
алкоголь
импортозамещение
продажи
общество
россия
россия, роскачество, игристое вино, алкоголь, импортозамещение, продажи, общество
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России достигла в этом году 72 процентов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72 процентов, прибавив за год примерно пять процентных пунктов за счет роста производства и замещения импорта", — рассказали в организации.
Там же добавили, что за январь-октябрь отечественные производители выпустили 146 миллионов литров игристого — на 8,6 процента больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества, в этом году в рознице появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.
При этом собеседники агентства указали на расширение позиций с различными типами тары: больших бутылок 1,5 литра, а также маленьких объемов 0,2-0,375 литра, в том числе в жестяных банках.