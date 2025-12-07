Рейтинг@Mail.ru
06:40 07.12.2025 (обновлено: 06:53 07.12.2025)
Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России достигла в этом году 72 процентов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 07.12.2025
Россияне стали чаще выбирать отечественное игристое вино

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство игристого вина. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России достигла в этом году 72 процентов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72 процентов, прибавив за год примерно пять процентных пунктов за счет роста производства и замещения импорта", — рассказали в организации.
Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
21 ноября, 06:05
Там же добавили, что за январь-октябрь отечественные производители выпустили 146 миллионов литров игристого — на 8,6 процента больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества, в этом году в рознице появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.
При этом собеседники агентства указали на расширение позиций с различными типами тары: больших бутылок 1,5 литра, а также маленьких объемов 0,2-0,375 литра, в том числе в жестяных банках.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Границ больше нет. Российское вино отправляется в Новый Свет
13 ноября, 16:19
 
