Привычка, которая убивает: сколько стаканов воды можно пить на самом деле

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Пейте больше воды!" — этот совет слышал каждый. Фитнес-блогеры твердят о нескольких стаканах в день, коллеги носят с собой литровые бутылки, а врачи призывают следить за водным балансом. Казалось бы, чем больше воды — тем лучше. Но медики все чаще предупреждают: фанатизм в этом вопросе может быть губителен. Даже обычная вода может стать смертельно опасной, если не знать меры.

История, которая изменила правила игры

Радиостанция KDND-FM в Сакраменто 12 января 2007-го провела конкурс под названием "Терпи ради Wii". Участники должны были пить как можно больше воды, не посещая туалет, чтобы выиграть игровую приставку Nintendo Wii. Дженнифер Стрэндж участвовала в конкурсе, надеясь порадовать детей новой игрушкой.

По данным ABC News, во время конкурса Стрэндж жаловалась на сильную головную боль, а ведущие радио шутили, что ее раздувшийся живот делает ее похожей на беременную. Даже когда слушательница позвонила в студию и предупредила, что участники рискуют получить водную интоксикацию, ведущую к фатальным последствиям, диджеи ответили "Мы в курсе" и добавили, что все подписали отказ от ответственности.

Стрэндж заняла второе место, получила билеты на концерт и уехала домой. Через несколько часов ее нашли мертвой. Коронер установил причину — острая водная интоксикация. В 2009 году суд присяжных присудил семье женщины компенсацию в размере 16,5 миллиона долларов, признав радиостанцию на сто процентов виновной в ее гибели.

Что такое водная интоксикация и как она работает

Водная интоксикация, или гипонатриемия, возникает, когда концентрация натрия в крови падает ниже нормы из-за избыточного потребления воды. По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале Clinical Kidney Journal, это происходит, когда человек выпивает больше жидкости, чем почки способны вывести.

© Depositphotos.com / skat_36 Турист пьет воду © Depositphotos.com / skat_36 Турист пьет воду

Здоровая почка в состоянии покоя способна выводить от 800 до 1000 миллилитров воды в час, утверждают эксперты издания Scientific American. Но если человек пьет больше литра в час, особенно во время физических нагрузок или стресса, организм не успевает избавиться от излишков. Вода начинает накапливаться, разбавляя натрий в крови.

"Быстрое и сильное снижение уровня натрия приводит к проникновению воды в клетки мозга, вызывая отек мозга. Это проявляется судорогами, комой, остановкой дыхания, вклинением ствола мозга и смертью", — поясняет доктор Амин Арнаут, заведующий отделением нефрологии Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы.

Как рассчитать свою норму воды в день

Миф о восьми-десяти стаканах воды в день оказался живучим, но научно необоснованным. Специалист по почкам из Дартмутской медицинской школы Хайнц Валтин провел исследование и не нашел ни одного научного подтверждения этого правила.

© iStock.com / Ivan-balvan Врач проводит ультразвуковое исследование почек пациентки © iStock.com / Ivan-balvan Врач проводит ультразвуковое исследование почек пациентки

Существуют несколько формул для приблизительного расчета индивидуальной потребности в воде. По данным различных медицинских калькуляторов , самая распространенная формула выглядит так:

вес тела (в килограммах) × 0,03 = литры воды в день.

Например, человек весом 70 килограммов должен выпивать примерно 2,1 литра воды ежедневно. Другой популярный вариант — от 30 до 35 миллилитров на килограмм веса.

Важно понимать: это лишь ориентировочные расчеты, а не жесткие правила. Индивидуальные потребности могут существенно различаться в зависимости от климата, уровня физической активности, состояния здоровья и приема лекарств.

Самопроверка

По данным американского Национального фонда почек, для большинства здоровых людей лучший ориентир — собственная жажда и цвет мочи. Моча должна быть светло-желтой или почти прозрачной. Темно-желтый цвет может указывать на обезвоживание.

"Для среднего человека разумное потребление воды означает пить достаточно жидкости, чтобы утолить жажду и поддерживать светло-желтую или бесцветную мочу", — рекомендуют эксперты фонда.

Рекомендации от врачей

Специалисты по почкам дают несколько простых советов , как избежать проблем. Во-первых, не нужно насильно вливать в себя воду. Пейте, когда чувствуете жажду — это естественный механизм регуляции, который работает у большинства здоровых людей.

Во-вторых, будьте особенно внимательны во время спорта. Доктор Джозеф Вербалис из Scientific American рекомендует : во время тренировок "нужно балансировать между тем, что вы пьете, и тем, что теряете с потом". Это касается не только воды, но и спортивных напитков — при избыточном употреблении они тоже могут вызвать гипонатриемию.

В-третьих, распределяйте потребление воды в течение дня. Выпить пару литров воды за час — опасно. Растянуть это количество на целый день — совершенно нормально для большинства людей.

Наконец, помните : рекомендации могут меняться в зависимости от состояния здоровья. Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью или тем, кто принимают определенные лекарства, стоит обсудить норму потребления жидкости с врачом.

Главное — здравый смысл

Вода действительно жизненно важна для организма. Она помогает почкам выводить отходы, поддерживает нормальное кровообращение и регулирует температуру тела. Но, как и с любым другим веществом, здесь важна мера.