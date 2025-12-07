https://ria.ru/20251207/pozhar-2060378482.html
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей - РИА Новости, 07.12.2025
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей
Трое детей госпитализированы после пожара в жилом доме в Уссурийске, сообщает прокуратура Приморья.
уссурийск
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей
РИА Новости: в Приморье после пожара в жилом доме госпитализировали троих детей
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости.
Трое детей госпитализированы после пожара в жилом доме в Уссурийске, сообщает
прокуратура Приморья.
"В утреннее время 7 декабря 2025 года произошло возгорание в жилом доме на улице Урицкого в Уссурийске
. В результате пожара трое малолетних детей в возрасте 7 месяцев, 1 года и 5 лет госпитализированы", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара, ход и результаты доследственной проверки. Отдельное внимание надзорное ведомство уделит соблюдению жилищных прав семьи.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что пожар произошел в частном доме.
"У одного ребенка ожоги, двое надышались (дымом - ред.), завтра должны выписать", - добавили в правоохранительных органах.