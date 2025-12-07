Рейтинг@Mail.ru
05:57 07.12.2025
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Трое детей госпитализированы после пожара в жилом доме в Уссурийске, сообщает прокуратура Приморья.
"В утреннее время 7 декабря 2025 года произошло возгорание в жилом доме на улице Урицкого в Уссурийске. В результате пожара трое малолетних детей в возрасте 7 месяцев, 1 года и 5 лет госпитализированы", - говорится в сообщении.
В Вологде один человек погиб и семеро пострадали при пожаре
Вчера, 23:26
Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара, ход и результаты доследственной проверки. Отдельное внимание надзорное ведомство уделит соблюдению жилищных прав семьи.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что пожар произошел в частном доме.
"У одного ребенка ожоги, двое надышались (дымом - ред.), завтра должны выписать", - добавили в правоохранительных органах.
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
2 ноября, 11:20
 
