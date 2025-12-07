https://ria.ru/20251207/pogoda-2060391165.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, без существенных осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 07.12.2025
