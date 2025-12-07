https://ria.ru/20251207/plan-2060458351.html
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией - РИА Новости, 07.12.2025
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией
Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:21:00+03:00
2025-12-07T22:21:00+03:00
2025-12-07T22:21:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
евросоюз
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
https://ria.ru/20251207/reshenie-2060432403.html
https://ria.ru/20251207/otvet-2060438325.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Запорожская АЭС
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией
NI: Британия пытается выиграть время, что восстановить военные мощности Украины
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых возможностей Киева, пишет
The National Interest.
"Великобритания и Европа
рассчитывают, что смогут в ближайшие несколько лет восстановить боевые возможности Украины
, а затем возобновить боевые действия с Россией
, когда в 2028 году будет избран более сговорчивый американский президент", — говорится в публикации.
В то же время автор статьи предупредил, что текущие переговоры нельзя рассматривать как возможность для поддержания своей стороны в конфликте и возобновления противостояния на более выгодной основе.
В материале также отмечается, что это последний шанс, после которого Россия прекратит рассматривать послевоенные сценарии, в которых, по крайней мере, большая часть Украины останется суверенным образованием.
Мирная инициатива США и европейские поправки
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине
. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы
территории Донбасса
, официальное признание его и Крыма
российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях
, сокращение ВСУ
в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России
.
В прошлое воскресенье в Женеве
прошли переговоры представителей ЕС
, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС
, вопроса размещения сил НАТО
на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.