На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией - РИА Новости, 07.12.2025
22:21 07.12.2025
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией
Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых...
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией

NI: Британия пытается выиграть время, что восстановить военные мощности Украины

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых возможностей Киева, пишет The National Interest.
"Великобритания и Европа рассчитывают, что смогут в ближайшие несколько лет восстановить боевые возможности Украины, а затем возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году будет избран более сговорчивый американский президент", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Гражданская война". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
Вчера, 17:28
В то же время автор статьи предупредил, что текущие переговоры нельзя рассматривать как возможность для поддержания своей стороны в конфликте и возобновления противостояния на более выгодной основе.
В материале также отмечается, что это последний шанс, после которого Россия прекратит рассматривать послевоенные сценарии, в которых, по крайней мере, большая часть Украины останется суверенным образованием.

Мирная инициатива США и европейские поправки

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ответ Трампа Путину вызвал переполох на Западе
Вчера, 18:40
 
