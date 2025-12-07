МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых возможностей Киева, Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых возможностей Киева, пишет The National Interest.

"Великобритания и Европа рассчитывают, что смогут в ближайшие несколько лет восстановить боевые возможности Украины , а затем возобновить боевые действия с Россией , когда в 2028 году будет избран более сговорчивый американский президент", — говорится в публикации.

В то же время автор статьи предупредил, что текущие переговоры нельзя рассматривать как возможность для поддержания своей стороны в конфликте и возобновления противостояния на более выгодной основе.

В материале также отмечается, что это последний шанс, после которого Россия прекратит рассматривать послевоенные сценарии, в которых, по крайней мере, большая часть Украины останется суверенным образованием.

Мирная инициатива США и европейские поправки

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС , вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.