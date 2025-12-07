Рейтинг@Mail.ru
"Феноменальная ситуация". Песков сделал заявление о российских активах - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 07.12.2025 (обновлено: 13:22 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/peskov-2060405195.html
"Феноменальная ситуация". Песков сделал заявление о российских активах
"Феноменальная ситуация". Песков сделал заявление о российских активах - РИА Новости, 07.12.2025
"Феноменальная ситуация". Песков сделал заявление о российских активах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разногласия Запада по российским заблокированным активам феноменальной ситуацией. Об этом он сказал в... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:03:00+03:00
2025-12-07T13:22:00+03:00
дмитрий песков
в мире
москва
россия
еврокомиссия
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251207/koshkovich-2060386606.html
https://ria.ru/20251205/merts-2059985293.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире, москва, россия, еврокомиссия, мвф
Дмитрий Песков, В мире, Москва, Россия, Еврокомиссия, МВФ
"Феноменальная ситуация". Песков сделал заявление о российских активах

Песков назвал феноменальной ситуацией разногласия Запада по российским активам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разногласия Запада по российским заблокированным активам феноменальной ситуацией. Об этом он сказал в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Он напомнил заявление МВФ о последствиях изъятия российских активов, добавив, что такого "давно не было".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину
Вчера, 08:56
"То есть даже МВФ - а что такое МВФ, это то, что они создавали, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: "Опомнитесь", — сказал Песков.

В последнее время Еврокомиссия пытается убедить использовать для "репарационного кредита" Киеву заблокированные средства, принадлежащие Москве. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб".
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Так, против этого плана выступает Бельгия, где и хранится основная часть активов. Премьер страны Барт де Вевер отмечал, что эти планы могут помешать потенциальному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря. Президент Владимир Путин подчеркивал, это приведет к резкому падению доверия к еврозоне. Москва неоднократно называла политику ЕС в этом вопросе воровством
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
FT: Мерц поддержал применение чрезвычайных полномочий ЕС по активам России
5 декабря, 10:42
 
Дмитрий ПесковВ миреМоскваРоссияЕврокомиссияМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала