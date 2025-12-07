"Феноменальная ситуация". Песков сделал заявление о российских активах

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разногласия Запада по российским заблокированным активам феноменальной ситуацией. Об этом он сказал в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Он напомнил заявление МВФ о последствиях изъятия российских активов, добавив, что такого "давно не было".
"То есть даже МВФ - а что такое МВФ, это то, что они создавали, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: "Опомнитесь", — сказал Песков.
В последнее время Еврокомиссия пытается убедить использовать для "репарационного кредита" Киеву заблокированные средства, принадлежащие Москве. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб".
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Так, против этого плана выступает Бельгия, где и хранится основная часть активов. Премьер страны Барт де Вевер отмечал, что эти планы могут помешать потенциальному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря. Президент Владимир Путин подчеркивал, это приведет к резкому падению доверия к еврозоне. Москва неоднократно называла политику ЕС в этом вопросе воровством