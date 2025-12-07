Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США
11:42 07.12.2025 (обновлено: 14:13 07.12.2025)
Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США
Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США
сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика
США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно следить, как обновленная стратегия нацбезопасности США будет реализовываться, бывает, что американский "дипстейт" делает все иначе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что называется у них "deep state", делает все по-другому, бывает и так", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об обновленной стратегии национальной безопасности США.

Он призвал внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция.
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине
СШАРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинПолитика
 
 
