Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США

"Мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что называется у них "deep state", делает все по-другому, бывает и так", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об обновленной стратегии национальной безопасности США.