https://ria.ru/20251207/peskov-2060397558.html
Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США
Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США - РИА Новости, 07.12.2025
Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США
Нужно следить, как обновленная стратегия нацбезопасности США будет реализовываться, бывает, что американский "дипстейт" делает все иначе, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:42:00+03:00
2025-12-07T11:42:00+03:00
2025-12-07T14:13:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251207/peskov-2060397743.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика
США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Песков заявил, что надо следить за реализацией стратегии безопасности США
Песков допустил влияние deep state на реализацию новой нацстратегии США