Жителя Пензы задержали за создание экстремистской организации в мессенджере - РИА Новости, 07.12.2025
15:55 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/penza-2060422584.html
Жителя Пензы задержали за создание экстремистской организации в мессенджере
Жителя Пензы задержали за создание экстремистской организации в мессенджере - РИА Новости, 07.12.2025
Жителя Пензы задержали за создание экстремистской организации в мессенджере
Полицейские задержали жителя Пензы за создание экстремистского сообществе в мессенджере, возбуждено уголовное дело, подозреваемый признался в преступлении,... РИА Новости, 07.12.2025
происшествия
пенза
россия
пензенская область
происшествия, пенза, россия, пензенская область
Происшествия, Пенза, Россия, Пензенская область

Жителя Пензы задержали за создание экстремистской организации в мессенджере

САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Пензы за создание экстремистского сообществе в мессенджере, возбуждено уголовное дело, подозреваемый признался в преступлении, сообщили в региональном УМВД.
"В результате реализации оперативной информации сотрудниками УМВД России по Пензенской области была пресечена противоправная деятельность экстремистской организации, действовавшей на территории Пензы и Пензенской области, а её организатор задержан. Подозреваемый, 35-летний житель Пензы, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Установлено, что мужчина являлся создателем и администратором сообщества в мессенджере, в котором распространялись материалы экстремистского характера", - сообщили в пресс-службе управления.
Действия подозреваемого были квалифицированы по статье 282.2 УК РФ ("организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации"), добавили в полиции. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
ПроисшествияПензаРоссияПензенская область
 
 
