Ответ Трампа Путину вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 07.12.2025
18:40 07.12.2025 (обновлено: 18:41 07.12.2025)
Ответ Трампа Путину вызвал переполох на Западе
Ответ Трампа Путину вызвал переполох на Западе
Новая стратегия национальной безопасности США представляет собой ответ на выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года,... РИА Новости, 07.12.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
стив уиткофф
владимир путин
нато
джаред кушнер
россия
в мире, сша, вашингтон (штат), стив уиткофф, владимир путин, нато, джаред кушнер, россия
В мире, США, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Владимир Путин, НАТО, Джаред Кушнер, Россия
Ответ Трампа Путину вызвал переполох на Западе

NZZ: стратегия национальный безопасности США стала ответом Владимиру Путину

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США представляет собой ответ на выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Уточняется, что тогда российский лидер критиковал "однополярное" правление Вашингтона.
"Тревожит то, что Россия больше не изображается как угроза — скорее наоборот. Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должна продолжать вечно расширяться, — утверждается в материале.
По мнению автора, принятие этого документа также стало стратегической основой для переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Владимиром Путиным о прекращении украинского конфликта.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России как о прямой угрозе США. Кроме того, стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
В миреСШАВашингтон (штат)Стив УиткоффВладимир ПутинНАТОДжаред КушнерРоссия
 
 
