https://ria.ru/20251207/moskvichi-2060849107.html
Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов
Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов - РИА Новости, 09.12.2025
Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов
Москвичам напомнили, что для вывоза крупногабаритного мусора необходимо привлекать сторонние компании, имеющие лицензию, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-07T15:33:00+03:00
2025-12-07T15:33:00+03:00
2025-12-09T15:33:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677186_0:56:622:406_1920x0_80_0_0_25890940d8017d1f16a09f047c7f3243.png
https://realty.ria.ru/20251205/pereplanirovka-2060110384.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677186_3:0:619:462_1920x0_80_0_0_49ea799430ac2dc04ea9f2d05e257b03.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов
Москвичам напомнили о правилах вывоза крупногабаритного мусора
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москвичам напомнили, что для вывоза крупногабаритного мусора необходимо привлекать сторонние компании, имеющие лицензию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты регионального оператора Москвы АО "Экотехпром" уточняют, что бункеры для КГО не предназначены для строительных отходов... Эти отходы не относятся к коммунальным, поэтому их нельзя складывать ни в обычные контейнеры, ни в бункеры. Для вывоза этого мусора необходимо привлекать сторонние частные компании, имеющие соответствующую лицензию", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что крупногабаритными считаются те отходы, размер которых не позволяет поместить их в обычные контейнеры. В том числе мебель, сантехника и материалы, оставшиеся после косметического ремонта в квартире.