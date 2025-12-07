Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москвичам напомнили, что для вывоза крупногабаритного мусора необходимо привлекать сторонние компании, имеющие лицензию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты регионального оператора Москвы АО "Экотехпром" уточняют, что бункеры для КГО не предназначены для строительных отходов... Эти отходы не относятся к коммунальным, поэтому их нельзя складывать ни в обычные контейнеры, ни в бункеры. Для вывоза этого мусора необходимо привлекать сторонние частные компании, имеющие соответствующую лицензию", - говорится в сообщении.