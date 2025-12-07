Рейтинг@Mail.ru
15:33 07.12.2025 (обновлено: 15:33 09.12.2025)
Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов
Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов
Москвичам напомнили правила утилизации крупногабаритных отходов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москвичам напомнили, что для вывоза крупногабаритного мусора необходимо привлекать сторонние компании, имеющие лицензию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты регионального оператора Москвы АО "Экотехпром" уточняют, что бункеры для КГО не предназначены для строительных отходов... Эти отходы не относятся к коммунальным, поэтому их нельзя складывать ни в обычные контейнеры, ни в бункеры. Для вывоза этого мусора необходимо привлекать сторонние частные компании, имеющие соответствующую лицензию", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что крупногабаритными считаются те отходы, размер которых не позволяет поместить их в обычные контейнеры. В том числе мебель, сантехника и материалы, оставшиеся после косметического ремонта в квартире.
