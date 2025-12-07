Рейтинг@Mail.ru
04:25 07.12.2025
Россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах
Россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах
Мошенники активно используют новогоднюю тематику в своих схемах для обмана россиян, среди них: поддельные сайты с новогодними распродажами, ложные открытки и... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T04:25:00+03:00
2025-12-07T04:25:00+03:00
Россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах

РИА Новости: мошенники используют новогоднюю тематику для фейковых сайтов

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мошенники активно используют новогоднюю тематику в своих схемах для обмана россиян, среди них: поддельные сайты с новогодними распродажами, ложные открытки и поздравления в мессенджерах, а также фальшивые сайты с продажей билетов на Кремлевскую елку, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Аферисты в лице Деда Мороза и Снегурочки: злоумышленники создают поддельные сайты или размещают объявления об услугах аниматоров, часто по заниженным ценам. После внесения предоплаты они бесследно исчезают, оставляя детей без праздника. В более опасном сценарии костюмы используются для проникновения в дом с целью кражи ценностей", - предупреждают эксперты.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге
5 декабря, 05:46
Также популярна схема с поддельными сайтами на новогодние распродажи: создаются сайты-клоны известных брендов и маркетплейсов, предлагающие нереально низкие цены. Цель - похитить платежные данные или получить предоплату за несуществующий товар. Активно используются фишинговые рассылки и реклама, созданная с помощью генеративного ИИ.
Эксперты "Мошеловки" отмечают, что мошенники также массово распространяют ссылки на "интерактивные новогодние открытки" или рассылают вредоносные файлы. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, а открытие файла - к установке программы-вымогателя.
Также, по данным специалистов, распространено мошенничество с корпоративными и новогодними премиями: рассылка сотрудникам компаний писем якобы от имени HR-службы, бухгалтерии или руководства с информацией о премиях или корпоративах. "В письмах содержатся фишинговые ссылки для "подтверждения реквизитов" или ввода учетных данных корпоративных систем", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Госдуме рассказали об опасности новогодних открыток
Вчера, 02:21
Злоумышленники также создают клоны страниц официальных сайтов концертных залов, театров и билетных агрегаторов, а также активно размещают объявления в соцсетях о продаже "дефицитных" билетов на главные новогодние представления, такие как Кремлевская елка и другие популярные шоу для детей, предупредили эксперты.
После внесения предоплаты или полной стоимости покупки клиент либо не получает электронный билет, либо получает подделку, не имеющую силы. В более изощренных схемах после оплаты с карты может происходить несанкционированное списание дополнительных средств.
"Мошеловка" советует остерегаться нереалистично низких цен, проверять домены сайтов, покупать билеты только в проверенных местах и не переходить по подозрительным ссылкам из рассылок.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ОбществоДед МорозСнегурочкамошенникиМошенничествоРоссия
 
 
