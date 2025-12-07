Аферисты рассылают фишинговые ссылки от имени администраторов чатов

Мошенники стали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и отправлять от их имени сообщения в чаты, прикрепляя к ним фишинговые ссылки. В сообщениях злоумышленники сообщают, что чат якобы "переезжает" по новой ссылке.