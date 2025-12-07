https://ria.ru/20251207/moshennichestvo-2060367553.html
Аферисты рассылают фишинговые ссылки от имени администраторов чатов
2025-12-07T02:23:00+03:00
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аферисты, взламывая аккаунты пользователей мессенджеров, рассылают фишинговые ссылки от имени администраторов чатов, выяснило РИА Новости.
Мошенники стали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и отправлять от их имени сообщения в чаты, прикрепляя к ним фишинговые ссылки. В сообщениях злоумышленники сообщают, что чат якобы "переезжает" по новой ссылке.
Перейдя по ссылке из сообщения, жертва может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удалённый доступ к компьютеру или телефону.