Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек

Он отметил, что ведется запуск дополнительных котлоагрегатов. Это позволит повысить параметры подаваемого тепла.

Управление образования ведет мониторинг температуры в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования. В зависимости от результатов, в понедельник будет принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение.