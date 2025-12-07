Рейтинг@Mail.ru
Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек - РИА Новости, 07.12.2025
19:38 07.12.2025
Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек
Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек - РИА Новости, 07.12.2025
Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек
Пятьдесят человек круглосуточно задействованы на устранении аварийной ситуации на ТЭЦ-9 в Ангарске, в понедельник к работе будут привлечены дополнительные силы, РИА Новости, 07.12.2025
происшествия, ангарск, иркутская область, сергей петров
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Сергей Петров
Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек

Мэр Петров: устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске постоянно заняты 50 человек

© Фото : пресс-служба "СГК-Новосибирск"/Константин СтремоусовМонтаж новой турбины на ТЭЦ-3
Монтаж новой турбины на ТЭЦ-3 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : пресс-служба "СГК-Новосибирск"/Константин Стремоусов
Монтаж новой турбины на ТЭЦ-3. Архивное фото
ИРКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Пятьдесят человек круглосуточно задействованы на устранении аварийной ситуации на ТЭЦ-9 в Ангарске, в понедельник к работе будут привлечены дополнительные силы, сообщает мэр города Сергей Петров.
Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры в жилых домах и социальных объектах. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания в мэрии и с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области, в последнем совещании приняли участие представители прокуратуры, минэнерго, экстренных служб.
"На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. С завтрашнего дня для форсирования работ будут дополнительно привлечены специалисты", - написал Петров в Telegram-канале.
Он отметил, что ведется запуск дополнительных котлоагрегатов. Это позволит повысить параметры подаваемого тепла.
Управление образования ведет мониторинг температуры в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования. В зависимости от результатов, в понедельник будет принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение.
ПроисшествияАнгарскИркутская областьСергей Петров
 
 
