Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек

ИРКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Пятьдесят человек круглосуточно задействованы на устранении аварийной ситуации на ТЭЦ-9 в Ангарске, в понедельник к работе будут привлечены дополнительные силы, сообщает мэр города Сергей Петров.
Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры в жилых домах и социальных объектах. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания в мэрии и с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области, в последнем совещании приняли участие представители прокуратуры, минэнерго, экстренных служб.
"На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. С завтрашнего дня для форсирования работ будут дополнительно привлечены специалисты", - написал Петров в Telegram-канале.
Он отметил, что ведется запуск дополнительных котлоагрегатов. Это позволит повысить параметры подаваемого тепла.
Управление образования ведет мониторинг температуры в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования. В зависимости от результатов, в понедельник будет принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение.