У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, есть погибшие

МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и еще семь получили ранения в Мексике при взрыве у здания полиции в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан, По меньшей мере два человека погибли и еще семь получили ранения в Мексике при взрыве у здания полиции в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан, сообщили силовые структуры.

"Специализированный персонал прокуратуры Мичоакана в координации с министерством обороны, ВМФ, нацгвардией и полицией проводит следственные действия в Коауаяне, штат Мичоакан, чтобы установить причины взрыва, зафиксированного сегодня утром перед зданиями Общинной полиции, который на данный момент привёл к гибели двух человек и ранению семи", - говорится в сообщении кабинета безопасности Мексики в соцсети Х.

По данным силовиков, взрыв прогремел у здания полиции и муниципального дворца, повреждены расположенные рядом дома и магазины. Семерых раненых доставили в медучреждения вертолётами ВМС, министерства безопасности и правительства штата.

Согласно данным федеральных источников, на которые ссылается газета Milenio, предполагаемый исполнитель атаки с самодельным взрывным устройством также скончался на месте взрыва.