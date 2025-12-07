Рейтинг@Mail.ru
У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 07.12.2025 (обновлено: 00:45 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/meksika-2060361813.html
У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, есть погибшие
У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 07.12.2025
У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, есть погибшие
По меньшей мере два человека погибли и еще семь получили ранения в Мексике при взрыве у здания полиции в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан, сообщили... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T00:44:00+03:00
2025-12-07T00:45:00+03:00
в мире
мичоакан
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102908/18/1029081852_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_e49fcd3d6f46fd25b42fc982c978c4e0.jpg
https://ria.ru/20251130/meksika-2058679253.html
https://ria.ru/20251106/kriminal-2053310421.html
мичоакан
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102908/18/1029081852_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_fd77ecda06f023b491b77434da7f475b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мичоакан, мексика
В мире, Мичоакан, Мексика
У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, есть погибшие

В Мексике Коауаян при взрыве у здания полиции погибли два человека

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и еще семь получили ранения в Мексике при взрыве у здания полиции в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан, сообщили силовые структуры.
"Специализированный персонал прокуратуры Мичоакана в координации с министерством обороны, ВМФ, нацгвардией и полицией проводит следственные действия в Коауаяне, штат Мичоакан, чтобы установить причины взрыва, зафиксированного сегодня утром перед зданиями Общинной полиции, который на данный момент привёл к гибели двух человек и ранению семи", - говорится в сообщении кабинета безопасности Мексики в соцсети Х.
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Мексике шесть человек погибли при нападении на бар
30 ноября, 04:38
По данным силовиков, взрыв прогремел у здания полиции и муниципального дворца, повреждены расположенные рядом дома и магазины. Семерых раненых доставили в медучреждения вертолётами ВМС, министерства безопасности и правительства штата.
Согласно данным федеральных источников, на которые ссылается газета Milenio, предполагаемый исполнитель атаки с самодельным взрывным устройством также скончался на месте взрыва.
В регионе развернут усиленный контингент вооружённых сил и нацгвардии, проводится поиск причастных к атаке. Власти Мичоакана заявили, что восстановили контроль в муниципалитете и продолжают усиленное патрулирование.
Карлос Мансо - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана
6 ноября, 23:00
 
В миреМичоаканМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала