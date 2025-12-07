Рейтинг@Mail.ru
Медведев: США признали, что мир больше не держится на их плечах
14:50 07.12.2025 (обновлено: 14:51 07.12.2025)
Медведев: США признали, что мир больше не держится на их плечах
Медведев: США признали, что мир больше не держится на их плечах - РИА Новости, 07.12.2025
Медведев: США признали, что мир больше не держится на их плечах
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон в обновленной стратегии нацбезопасности фактически признал, что... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:50:00+03:00
2025-12-07T14:51:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
россия
дмитрий медведев
единая россия
мирный план сша по украине
вашингтон (штат)
сша
россия
в мире, вашингтон (штат), сша, россия, дмитрий медведев, единая россия, мирный план сша по украине
В мире, Вашингтон (штат), США, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Мирный план США по Украине
Медведев: США признали, что мир больше не держится на их плечах

Медведев: Вашингтон признал, что глобальный мир больше не держится на плечах США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон в обновленной стратегии нацбезопасности фактически признал, что глобальный мир больше не держится на "плечах" США.
«

"Выделяется новая Стратегия национальной безопасности, подготовленная нынешней администрацией Белого дома... Вашингтон фактически признаёт: глобальный мир больше не держится на одних американских плечах... Теперь она ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.

В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Песков назвал формулировки в стратегии нацбезопасности США отрадными
Заголовок открываемого материала