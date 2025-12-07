В Госдуме отказались от идеи запретить банкам владеть маркетплейсами

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Предложения запретить банкам владеть маркетплейсами звучали в Госдуме, но эта инициатива не будет реализована, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план. <...> Я думаю, что это решение не будет реализовано", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума рассмотреть вопрос о запрете банкам владеть маркетплейсами.

По мнению Аксакова , маркетплейсы должны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своей платформе для всех игроков финансового рынка. "То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причем нерыночное преимущество при оказании финансовых услуг", — подчеркнул он.

Аксаков отметил, что на заседании Госдумы он обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия маркетплейсов и банков. "Сейчас ФАС изучает сложившуюся ситуацию, должна вынести решение. Если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да — внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка", — подчеркнул он.

"Я не против скидок, они должны действовать, на здоровье, если маркетплейсы считают, что таким образом они стимулируют приток граждан покупать товары и услуги. <...> Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех", — заключил депутат.

В ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

Банки поддержал ЦБ . Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.