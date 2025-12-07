Рейтинг@Mail.ru
Макрон провел разговор с Зеленским - РИА Новости, 07.12.2025
01:06 07.12.2025
Макрон провел разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским.
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, дело миндича
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
Макрон провел разговор с Зеленским

Макрон заявил, что провел разговор с Зеленским

© Фото : @EmmanuelMacronВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
© Фото : @EmmanuelMacron
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским.
"Я провел разговор с… Зеленским… я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (в отношении урегулирования украинского конфликта – ред.)", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Президент Франции подтвердил, что в понедельник он, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США по вопросу урегулирования.
Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Зеленский впоследствии отрапортовал о "долгом и содержательном" телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины.
Портал Axios позднее сообщил, что Зеленский в ходе телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером обсуждал вопрос территорий и гарантий безопасности.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
