Рейтинг@Mail.ru
Плечева выиграла гонку на 20 км на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:55 07.12.2025 (обновлено: 11:03 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/lyzhi-2060394892.html
Плечева выиграла гонку на 20 км на этапе Кубка России
Плечева выиграла гонку на 20 км на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Плечева выиграла гонку на 20 км на этапе Кубка России
Алена Плечева стала победительницей гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T10:55:00+03:00
2025-12-07T11:03:00+03:00
лыжные гонки
спорт
тюмень
кубок россии по лыжным гонкам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858770525_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f7a59db81c81995b346db2ce47f8d1ee.jpg
/20251206/bolshunov-2060342835.html
тюмень
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858770525_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f5b53e1110307fbe6edc878fa1c5b868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тюмень, кубок россии по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Спорт, Тюмень, Кубок России по лыжным гонкам
Плечева выиграла гонку на 20 км на этапе Кубка России

Плечева выиграла гонку на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжницына трассе в Тюмени
Лыжницына трассе в Тюмени - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Лыжницына трассе в Тюмени. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Алена Плечева стала победительницей гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Она показала результат 47 минут 19,6 секунды. Второй стала Екатерина Никитина (отставание - 0,5 секунды), третьей - Елизавета Маслакова (+0,9).
В воскресенье также состоится мужская гонка классическим стилем.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения
6 декабря, 20:11
 
Лыжные гонкиСпортТюменьКубок России по лыжным гонкам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала