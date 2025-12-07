https://ria.ru/20251207/lyzhi-2060394892.html
Плечева выиграла гонку на 20 км на этапе Кубка России
Алена Плечева стала победительницей гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
