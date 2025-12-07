Рейтинг@Mail.ru
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ
Хоккей
 
09:43 07.12.2025
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T09:43:00+03:00
2025-12-07T09:43:00+03:00
хоккей
спорт
андрей кузьменко
уоррен фегеле
брандт кларк
лос-анджелес кингз
чикаго блэкхокс
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251207/aylenders-2060385417.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58863b42c1be852835c757ae5c30ac9c.jpg
1920
1920
true
спорт, андрей кузьменко, уоррен фегеле, брандт кларк, лос-анджелес кингз, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Кузьменко, Уоррен Фегеле, Брандт Кларк, Лос-Анджелес Кингз, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ

Кузьменко помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Хоккеисты клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Уоррен Фегеле (22-я минута), Андрей Кузьменко (37), Брандт Кларк (40, 45), Майки Андерсон (47) и Алекс Тюркотт (50).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Лос-Анджелес
6 : 0
Чикаго
21:55 • Уоррен Фегеле
(Тревор Мур)
36:38 • Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала)
39:08 • Брандт Кларк
(Алекс Теркотт, Кори Перри)
44:46 • Брандт Кларк
(Адриан Кемпе, Алекс Лаферьер)
46:18 • Мики Андерсон
(Филлип Дано, Дрю Доути)
49:34 • Алекс Теркотт
Кузьменко не мог отличиться на протяжении 11 матчей. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 8 очков (4 гола + 4 передачи) в 25 матчах.
"Лос-Анджелес" с 33 очками занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Чикаго" (30 очков) идет пятым.
В другом матче дня российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов отдал голевую передачу и помог команде обыграть в серии буллитов "Торонто Мейпл Лифс" (2:1). "Миннесота Уайлд" проиграла в гостях "Ванкувер Кэнакс" (2:4), несмотря на голевые передачи Кирилла Капризова и Якова Тренина.
Форвард "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин отметился результативным пасом в домашнем матче против "Виннипег Джетс" (6:2). "Детройт Ред Уингз" обыграл в гостях "Сиэтл Кракен" (4:3).
Российский голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ
Вчера, 08:30
 
Хоккей
 
