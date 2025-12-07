Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Уоррен Фегеле (22-я минута), Андрей Кузьменко (37), Брандт Кларк (40, 45), Майки Андерсон (47) и Алекс Тюркотт (50).
07 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
21:55 • Уоррен Фегеле
36:38 • Андрей Кузьменко
39:08 • Брандт Кларк
44:46 • Брандт Кларк
(Адриан Кемпе, Алекс Лаферьер)
46:18 • Мики Андерсон
49:34 • Алекс Теркотт
Кузьменко не мог отличиться на протяжении 11 матчей. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 8 очков (4 гола + 4 передачи) в 25 матчах.
"Лос-Анджелес" с 33 очками занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Чикаго" (30 очков) идет пятым.
В другом матче дня российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов отдал голевую передачу и помог команде обыграть в серии буллитов "Торонто Мейпл Лифс" (2:1). "Миннесота Уайлд" проиграла в гостях "Ванкувер Кэнакс" (2:4), несмотря на голевые передачи Кирилла Капризова и Якова Тренина.
Форвард "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин отметился результативным пасом в домашнем матче против "Виннипег Джетс" (6:2). "Детройт Ред Уингз" обыграл в гостях "Сиэтл Кракен" (4:3).