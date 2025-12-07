Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе
20:08 07.12.2025 (обновлено: 21:16 07.12.2025)
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе - РИА Новости, 07.12.2025
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе
Пожар на площади 850 "квадратов" тушат в гаражном боксе в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк ГУ МЧС. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:08:00+03:00
2025-12-07T21:16:00+03:00
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе

В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе, пострадавших нет

© Фото : соцсетиПожар в гаражном боксе в Красноярске
Пожар в гаражном боксе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Пожар в гаражном боксе в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Пожар на площади 850 "квадратов" тушат в гаражном боксе в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк ГУ МЧС.
"В 22.25 (18.25 мск - ред.) 7 декабря поступило сообщение о пожаре в боксе по улице Солнечная 12 города Красноярска, локализация пожара на площади 850 квадратных метров в 23.14 (17.14 мск - ред.). Горели стеллажи и четыре грузовых автомобиля, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, взрывались емкости с бензином. Причины пожара выясняются.
От МЧС России на месте работают 24 человека личного состава и шесть единиц техники.
