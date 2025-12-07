https://ria.ru/20251207/krasnojarsk-2060447195.html
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе - РИА Новости, 07.12.2025
В Красноярске вспыхнул пожар в гаражном боксе
Пожар на площади 850 "квадратов" тушат в гаражном боксе в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк ГУ МЧС. РИА Новости, 07.12.2025
красноярск
