"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
Футбол
Футбол
 
21:10 07.12.2025 (обновлено: 22:32 07.12.2025)
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
"Краснодар" в родных стенах нанес поражение ЦСКА в центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и ушел на зимний перерыв лидером национального... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
/20250831/futbol-2038694870.html
/20251206/spartak-dinamo-2060328411.html
2025
Иван Орехов
Иван Орехов
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами

"Краснодар" победил ЦСКА в домашнем матче 18-го тура чемпионата России

Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
"Краснодар" в родных стенах нанес поражение ЦСКА в центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и ушел на зимний перерыв лидером национального первенства. РИА Новости Спорт — об очередном триумфе лучшей команды страны, рвущейся навстречу второму золоту в своей истории.

Битва за "зимнее" золото

Отпуск совсем близко. Команды РПЛ доигрывают последние матчи и отправляются на трехмесячный перерыв — здорово, что прямо перед паузой расписание подарило нам супербой в Краснодаре, где лидирующий чемпион страны принимал одного из главных преследователей — ЦСКА.
Встречи "быков" с армейцами в сезоне-2025/26 получились яркими. Порой даже скандальными. В матче за Суперкубок России ЦСКА сразу же взял трофей с новым главным тренером Фабио Челестини, а в ничейной встрече первого круга в Москве на передний план вышел судья, удаливший Джона Кордобу. Сегодня краснодарцы должны были поквитаться с "красно-синими" за то испорченное красной карточкой противостояние на Песчаной улице — в случае потери "Краснодаром" очков лидером на перерыв ушел бы петербургский "Зенит".
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Рубка лидеров РПЛ: "Краснодар" отбился от ЦСКА после скандального удаления
31 августа, 20:25
Заметим, что ЦСКА завершил 2025 год, ни разу (!) не проиграв дома. Впрочем, сегодня матч начинался с мыслями о другом наблюдении: армейцы не побеждали "Краснодар" в гостях аж с 2017 года.

Безвыигрышная серия не прервалась

ЦСКА забил первым же ударом в створ ворот. Чудовищная ошибка защиты "быков", которая после подачи углового на 11-й минуте оставила абсолютно одного Мойзеса перед Станиславом Агкацевым — защитник "красно-синих" без проблем расстрелял вратаря сборной России.
И прорвало "Краснодар"! За следующие десять минут хозяева устроили настоящий штурм ворот москвичей — армейцам везло, мяч не летел в створ, а когда полетел, шикарный сейв сотворил Игорь Акинфеев, проводивший 30-й матч против южан. Не обойдем вниманием и стычки между Кордобой и игроками ЦСКА — оба раза форвард очень картинно падал на газон, и только во втором случае Кирилл Левников показал обидчику Мойзесу желтую карточку. Впрочем и сам Кордоба на 36-й получил "горчичник" за опасный подкат против Матвея Кисляка. А спустя пару минут колумбиец сравнял счет после разящей контратаки "Краснодара". Без шансов для Акинфеева и провалившейся обороны ЦСКА.
Очень зрелищный первый тайм, безусловно, остался за хозяевами.
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Тайм второй начался, а СМИ вовсю обсуждали случившееся в перерыве. Оказалось, что в подтрибунном помещении между футболистами произошла стычка (Кордоба и Мойзес снова что-то не поделили). Позже Лукас Оласа обвинил ЦСКА в расизме: уругвайский защитник в эфире "Матч Премьер" заявил, что игрок армейцев в первой половине встречи якобы оскорбил одного из темнокожих игроков "быков".
"Краснодар" тем временем забил второй. Снова угловой (на сей раз у ворот гостей) привел к голу — после подачи Эдуарда Сперцяна отличился Виктор Са, подставивший ногу.
На этом ЦСКА не сдался. Армейцы заставили понервничать Агкацева, попав в перекладину, тогда как "быки" не переставали наседать на ворота Игоря Владимировича. Все это сопровождалось потасовкой в центре поля, стыками и удалением Мойзеса за вторую желтую. Как отыграться в меньшинстве с таким быстрым и ярким "Краснодаром"? Тем более когда на 70-й минуте Акинфеев пропустил третий: Жоау Батчи приложился издали и попал в нижний угол.
Но даже несмотря на удаление одного из лидеров и третий пропущенный, ЦСКА продолжил биться. Однако проходы к воротам "Краснодара" ликвидировались вратарем и защитниками. На защиту армейцы будто "забили": все проще доходили хозяева к чужим владениям, но больше чемпионы страны прославленного российского вратаря не огорчили. Зато сами пропустили — в добавленное время Матеус Алвес после скидки Тамерлана Мусаева на пустые ворота сделал счет 2:3, который стал окончательным, ведь оставшегося времени армейцам на спасение не хватило, а "Краснодар" проверил на прочность штангу.
Классный открытый футбол! И заслуженное "зимнее чемпионство" южан, сделавших серьезную заявку на защиту титула весной.
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Краснодар
3 : 2
ЦСКА
38‎’‎ • Джон Кордоба
(Жуан Батчи)
51‎’‎ • Жуан Виктор
(Эдуард Сперцян)
70‎’‎ • Жуан Батчи
(Лукас Оласа)
11‎’‎ • Мойзес
(Данил Круговой)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
Календарь Турнирная таблица История встреч

ЦСКА вне первой "тройки"

После четвертого поражения за 18 туров армейцы с 36 очками откатились на четвертое место в турнирной таблице. Но не стоит унывать, ведь у сохранившего лидерство "Краснодара" Мурада Мусаева в активе 40 баллов. После перерыва армейцы вместе с "Зенитом" и "Локомотивом" продолжат гонку за великолепными "быками". Несомненно, лучшим коллективом в первой половине чемпионата, который возобновится 28 февраля.

Турнирная таблица РПЛ:

  1. "Краснодар" - 40 очков;
  2. "Зенит" (Петербург) - 39;
  3. "Локомотив" (Москва) - 37;
  4. ЦСКА (Москва) - 36;
  5. "Балтика" (Калининград) - 35;
  6. "Спартак" (Москва) - 29;
  7. "Рубин" (Казань) - 23;
  8. "Ахмат" (Грозный) - 22;
  9. "Акрон" (Тольятти) - 21;
  10. "Динамо" (Москва) - 21;
  11. "Ростов" - 21;
  12. "Крылья Советов" (Самара) - 17;
  13. "Динамо" (Махачкала) - 15;
  14. "Нижний Новгород" - 14;
  15. "Оренбург" - 12;
  16. "Сочи" - 9.
Интересная статистика: в 10 из 11 последних сезонов национального первенства "зимний чемпион" в итоге брал золото РПЛ.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
6 декабря, 19:05
 
Футбол
 
Матч-центр
 
