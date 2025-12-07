Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/krasnoarmejsk-2060450741.html
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 07.12.2025
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске
Дозачистка сил ВСУ проходит в Красноармейске ДНР, будут выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:50:00+03:00
2025-12-07T20:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
https://ria.ru/20251207/pushilin-2060449867.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске

Пушилин: в Красноармейске проходит дозачистка сил ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дозачистка сил ВСУ проходит в Красноармейске ДНР, будут выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Безусловно, в Красноармейске еще проходит дозачистка, но какие-то еще, наверное, спрятавшиеся, переодевшиеся представители вооруженных формирований Украины ещё будут выявляться", — сообщил Пушилин в своём канале в Мах.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон, заявил Пушилин
Вчера, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала