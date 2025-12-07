https://ria.ru/20251207/krasnoarmejsk-2060450741.html
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 07.12.2025
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске
Дозачистка сил ВСУ проходит в Красноармейске ДНР, будут выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2025
