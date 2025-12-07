Рейтинг@Mail.ru
03:10 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/koshelek-2060236811.html
Аналитик назвал сумму наличных, которую нужно иметь в кошельке
Аналитик назвал сумму наличных, которую нужно иметь в кошельке
общество, деньги, россия, олег абелев, инвесткомпания "риком-траст"
Общество, Деньги, Россия, Олег Абелев, Инвесткомпания "Риком-Траст"
Аналитик назвал сумму наличных, которую нужно иметь в кошельке

© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает деньги из кошелька
Женщина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает деньги из кошелька . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Несмотря на рост безналичного оборота, определенное количество наличных денег иметь при себе все-таки нужно. О какой сумме идет речь, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.
По его словам, все зависит от финансового профиля гражданина, его деятельности и региона проживания. В столицах лучше иметь при себе 5-7 тысяч рублей, в регионах — 2-5 тысяч рублей. Как правило, такой суммы достаточно для того, чтобы избежать неожиданностей.
Как правило, наличными платят за транспорт, продукты питания, голосовую сотовую связь. Иногда это проще, иногда позволяет избежать комиссий за небольшие транзакции.
“Сохраняются платежи наличными в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, кафе и так далее. Часто микробизнес сам инициирует процесс оплаты наличными. Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга”, — заключил Абелев.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате
5 декабря, 02:12
 
ОбществоДеньгиРоссияОлег АбелевИнвесткомпания "Риком-Траст"
 
 
