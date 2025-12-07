Рейтинг@Mail.ru
Кордоба после расистского скандала потребовал строгих санкций для Вильягры
Футбол
 
22:52 07.12.2025
Кордоба после расистского скандала потребовал строгих санкций для Вильягры
Кордоба после расистского скандала потребовал строгих санкций для Вильягры
Колумбийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба потребовал, чтобы аргентинского полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру строго... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
/20251207/krasnodar-tsska-2060440867.html
Кордоба после расистского скандала потребовал строгих санкций для Вильягры

Кордоба после расистского скандала потребовал строгого наказания для Вильягры

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Колумбийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба потребовал, чтобы аргентинского полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру строго осудили за его слова во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Краснодар" в воскресенье дома выиграл у ЦСКА со счетом 3:2. Во время перерыва футболисты обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. Позже уругвайский защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что одного из его партнеров назвали "гребаным негром".
«
"На видео все видно. Надеюсь, что к Вильягре будут применены такие же санкции, как были ко мне за мои слова. Его должны судить по всей строгости. Я говорил судье, говорил с Мойзесом. Он понимает, что сказал Вильягра. На видео все четко понятно", - цитирует Кордобу "Чемпионат".
На вопрос о том, позволил ли себе Вильягра расистские высказывания, Кордоба ответил: "На видео, повторюсь, все понятно".
В матче первого круга (1:1), который прошел в Москве, Кордоба получил прямую красную карточку. Согласно протоколу встречи, нападающего удалили за агрессивное поведение и удар ногой в руку Мойзеса. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из которых - условно.
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
Футбол
 
