Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп противостоят риторике о большой войне, считает Киселев - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/kiselev-2060452920.html
Путин и Трамп противостоят риторике о большой войне, считает Киселев
Путин и Трамп противостоят риторике о большой войне, считает Киселев - РИА Новости, 07.12.2025
Путин и Трамп противостоят риторике о большой войне, считает Киселев
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп активно противостоят риторике западных стран о возможной "большой войне", считает генеральный директор... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:12:00+03:00
2025-12-07T21:12:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
дмитрий киселев
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977387271_0:69:3210:1874_1920x0_80_0_0_3d5f47a2f5ed034aad43eb2e0f4d7d6a.jpg
https://ria.ru/20251207/otvet-2060438325.html
https://ria.ru/20251205/ushakov-2060203165.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977387271_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1d9313450330b77e9f1f85191c88a7c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, дмитрий киселев, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Европа, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп противостоят риторике о большой войне, считает Киселев

Киселев: Путин и Трамп активно противостоят риторике о возможной большой войне

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп активно противостоят риторике западных стран о возможной "большой войне", считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Все вооружаются. Риторика становится все жестче. Людей в Европе приучают к мысли о предстоящей большой войне, и что она нужна. И вот получается, что активно противостоят этому два человека. Лидеры двух самых мощных на Земле ядерных держав. Путин и Трамп. Для Путина и России это давняя естественная линия. Для президента США - новое амплуа", - сказал Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ответ Трампа Путину вызвал переполох на Западе
Вчера, 18:40
Он также упомянул слова американского бизнесмена Илона Маска о возможной гражданской войне на фоне массовых беспорядков в Великобритании. Киселев добавил, что Маск прав, по его словам, "если будет идти, как идёт, и ничего не делать, то ничем хорошим это не кончится".
"Трампу война не нужна по гуманитарным соображениям. Это раз. Политический расчет – это два. Он в чем? А хотя бы в том, что до выборов в Конгресс остается менее года. Ему интересно сохранить там большинство. Успешное миротворчество в сочетании с антикоррупционным расследованием на Украине, которое, безусловно, бросит тень и на американских соперников - демократов, добавит республиканцам голосов. Третий пункт - экономические интересы", - отметил Киселев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сигналов от США о новой встрече Путина и Трампа не было, сообщил Ушаков
5 декабря, 19:29
 
В миреРоссияСШАЕвропаДмитрий КиселевВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала