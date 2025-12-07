Путин и Трамп противостоят риторике о большой войне, считает Киселев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп активно противостоят риторике западных стран о возможной "большой войне", считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Все вооружаются. Риторика становится все жестче. Людей в Европе приучают к мысли о предстоящей большой войне, и что она нужна. И вот получается, что активно противостоят этому два человека. Лидеры двух самых мощных на Земле ядерных держав. Путин и Трамп. Для Путина и России это давняя естественная линия. Для президента США - новое амплуа", - сказал Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Он также упомянул слова американского бизнесмена Илона Маска о возможной гражданской войне на фоне массовых беспорядков в Великобритании. Киселев добавил, что Маск прав, по его словам, "если будет идти, как идёт, и ничего не делать, то ничем хорошим это не кончится".
"Трампу война не нужна по гуманитарным соображениям. Это раз. Политический расчет – это два. Он в чем? А хотя бы в том, что до выборов в Конгресс остается менее года. Ему интересно сохранить там большинство. Успешное миротворчество в сочетании с антикоррупционным расследованием на Украине, которое, безусловно, бросит тень и на американских соперников - демократов, добавит республиканцам голосов. Третий пункт - экономические интересы", - отметил Киселев.